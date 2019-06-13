Касорла продлил контракт с "Вильярреалом"

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20.

34-летний испанец в прошедшем сезоне провел 46 матчей за "Вильярреал" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.

Yellows fans! 💛 It's official! @19SCazorla is here to stay for another season!!! 🎩⚽️👏👏👏https://t.co/YGvVDvf4fk — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) 13 июня 2019 г.

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