22:38 | Футбол — Испания

Касорла продлил контракт с "Вильярреалом"

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Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20.

34-летний испанец в прошедшем сезоне провел 46 матчей за "Вильярреал" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.

 

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https://www.sport-express.ru/football/spain/

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