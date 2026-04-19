Матараццо: «Для «Реал Сосьедад» было важно контролировать игру с «Атлетико» как можно лучше. Не рисковать»
Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал победу над «Атлетико» (2:2, пен. 4:3) в финальном матче Кубка Испании.
«Это был момент, когда мы осознали, что это реально, что мы достигли этого. Пока все не закончится, у тебя нет ощущения, что это случилось. Это невероятно. Спасибо всем болельщикам за их поддержку. За последние несколько дней и сегодня это был невероятный опыт для команды, и мы очень благодарны за сегодняшнюю поддержку.
Я не хочу углубляться в тактику. Для нас было важно контролировать игру как можно лучше. Не рисковать. Мы хорошо поработали в обороне. Нам пришлось страдать во втором тайме, но у команды есть характер. (Марреро) сыграл идеальный матч. Мне нравится его энергия и то, как он переполняется эмоциями вместе с болельщиками в определенные моменты. Было не случайностью, что он отразил два пенальти.
Честно говоря, всегда важно видеть контекст. Я очень рад видеть людей. У нас фантастические игроки, они проделали невероятную работу на поле против великого соперника. Я очень счастлив. И я чувствую, что это только начало», — цитирует американского специалиста Dario AS.
«Реал Сосьедад» завоевал Кубок Испании в четвертый раз в истории — до этого команда выигрывала трофей в 1909, 1987 и 2020 годах.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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6
|Сельта
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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|0-0
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16
|Леванте
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|0-0
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17
|Осасуна
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|0-0
|0
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18
|Расинг
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|0-0
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19
|Депортиво
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20
|Малага
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -