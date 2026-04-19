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19 апреля, 06:11

Матараццо: «Для «Реал Сосьедад» было важно контролировать игру с «Атлетико» как можно лучше. Не рисковать»

Павел Лопатко

Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал победу над «Атлетико» (2:2, пен. 4:3) в финальном матче Кубка Испании.

«Это был момент, когда мы осознали, что это реально, что мы достигли этого. Пока все не закончится, у тебя нет ощущения, что это случилось. Это невероятно. Спасибо всем болельщикам за их поддержку. За последние несколько дней и сегодня это был невероятный опыт для команды, и мы очень благодарны за сегодняшнюю поддержку.

Я не хочу углубляться в тактику. Для нас было важно контролировать игру как можно лучше. Не рисковать. Мы хорошо поработали в обороне. Нам пришлось страдать во втором тайме, но у команды есть характер. (Марреро) сыграл идеальный матч. Мне нравится его энергия и то, как он переполняется эмоциями вместе с болельщиками в определенные моменты. Было не случайностью, что он отразил два пенальти.

Честно говоря, всегда важно видеть контекст. Я очень рад видеть людей. У нас фантастические игроки, они проделали невероятную работу на поле против великого соперника. Я очень счастлив. И я чувствую, что это только начало», — цитирует американского специалиста Dario AS.

«Реал Сосьедад» завоевал Кубок Испании в четвертый раз в истории — до этого команда выигрывала трофей в 1909, 1987 и 2020 годах.

&laquo;Реал Сосьедад&raquo; выиграл у &laquo;Атлетико&raquo; в&nbsp;финале Кубка Испании.Четыре гола, серия пенальти и триумф «Реал Сосьедад». Баски справились с «Атлетико», у Захаряна первый трофей

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ФК Реал Сосьедад
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Симеоне после поражения от «Реал Сосьедад»: «Оно причиняет мне большую боль, «Атлетико» нужно было побеждать»

«Реал Сосьедад» вторым в истории победил в двух финалах Кубка Испании в серии пенальти
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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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