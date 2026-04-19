Барренечеа забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании
Нападающий «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа отличился на 14-й секунде финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:2, 4:3 пен).
Как сообщает Opta, 24-летний испанец забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании. Он побил предыдущий рекорд Мануэля Баденеса из «Валенсии», установленный в 1952 году (17-я секунда).
В сезоне-2025/26 Барренечеа в 29 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|40-11
|27
|
2
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|20-8
|25
|
3
|Реал
|10
|8
|0
|2
|25-10
|24
|
4
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|16-14
|20
|
5
|Реал Сосьедад
|10
|6
|1
|3
|19-18
|19
|
6
|Севилья
|10
|5
|2
|3
|16-16
|17
|
7
|Алавес
|10
|3
|3
|4
|14-11
|12
|
8
|Атлетик
|9
|3
|3
|3
|12-9
|12
|
9
|Сельта
|10
|2
|6
|2
|10-7
|12
|
10
|Вильярреал
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
11
|Депортиво
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
12
|Осасуна
|10
|3
|2
|5
|10-20
|11
|
13
|Расинг
|10
|3
|2
|5
|15-26
|11
|
14
|Леванте
|10
|2
|4
|4
|16-19
|10
|
15
|Эльче
|10
|2
|4
|4
|14-17
|10
|
16
|Р. Вальекано
|9
|2
|3
|4
|12-20
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|5-15
|9
|
18
|Эспаньол
|10
|2
|2
|6
|12-14
|8
|
19
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-17
|6
|
20
|Малага
|10
|0
|5
|5
|7-19
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.10
|23:00
|Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|31.10
|16:00
|Леванте – Атлетико
|- : -
|31.10
|18:15
|Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|31.10
|20:30
|Бетис – Малага
|- : -
|31.10
|23:00
|Барселона – Алавес
|- : -
|1.11
|16:00
|Хетафе – Севилья
|- : -
|1.11
|18:15
|Расинг – Реал
|- : -
|1.11
|20:30
|Эльче – Валенсия
|- : -
|1.11
|23:00
|Атлетик – Реал Сосьедад
|- : -
|2.11
|23:00
|Депортиво – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|13
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|11
|
|
Яссир Забири
Расинг
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|
|
Алехандро Беренгер
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|7
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|8
|1
|3
Новости