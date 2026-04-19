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Барренечеа забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании

Павел Лопатко
Фото Getty Images

Нападающий «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа отличился на 14-й секунде финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:2, 4:3 пен).

Как сообщает Opta, 24-летний испанец забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании. Он побил предыдущий рекорд Мануэля Баденеса из «Валенсии», установленный в 1952 году (17-я секунда).

В сезоне-2025/26 Барренечеа в 29 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

&laquo;Реал Сосьедад&raquo; выиграл у &laquo;Атлетико&raquo; в&nbsp;финале Кубка Испании.Четыре гола, серия пенальти и триумф «Реал Сосьедад». Баски справились с «Атлетико», у Захаряна первый трофей

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ФК Атлетико
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«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетико» в серии пенальти и завоевал Кубок Испании

Лукман стал вторым нигерийцем с голом в финалах Кубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2
 Атлетико 10 8 1 1 20-8 25
3
 Реал 10 8 0 2 25-10 24
4
 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5
 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6
 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7
 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
8
 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9
 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10
 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11
 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
12
 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
13
 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14
 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15
 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16
 Р. Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
18
 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19
 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20
 Малага 10 0 5 5 7-19 5
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38 тур
30.10 23:00 Вильярреал – Эспаньол - : -
31.10 16:00 Леванте – Атлетико - : -
31.10 18:15 Р. Вальекано – Сельта - : -
31.10 20:30 Бетис – Малага - : -
31.10 23:00 Барселона – Алавес - : -
1.11 16:00 Хетафе – Севилья - : -
1.11 18:15 Расинг – Реал - : -
1.11 20:30 Эльче – Валенсия - : -
1.11 23:00 Атлетик – Реал Сосьедад - : -
2.11 23:00 Депортиво – Осасуна - : -
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 13
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 11
Яссир Забири
Яссир Забири

Расинг

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
Алехандро Беренгер
Алехандро Беренгер

Атлетик

 4
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 7 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
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