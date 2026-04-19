Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

19 апреля, 18:00

Мостовой: «Как Захаряну получить прозвище «Царь»? Это невозможно»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил возможность хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна получить прозвище «Царь».

«Как Захаряну получить прозвище «Царь»? Это невозможно. Зачем? У него своя жизнь. Арсен молодой, еще есть время у него. Захаряну нужно залечить свои травмы. Как футболист он сильный. Все еще впереди», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой известен своим прозвищем «Царь», полученным во время выступления за «Сельту» в период с 1996 по 2004 год.

Захарян играет за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В составе команды россиянин провел 64 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

&laquo;Реал Сосьедад&raquo; выиграл у &laquo;Атлетико&raquo; в&nbsp;финале Кубка Испании.Четыре гола, серия пенальти и триумф «Реал Сосьедад». Баски справились с «Атлетико», у Захаряна первый трофей

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Популярное видео
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2
 Реал 31 22 4 5 65-29 70
3
 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4
 Атлетико 31 17 6 8 51-32 57
5
 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6
 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7
 Р. Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8
 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9
 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10
 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11
 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12
 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13
 Р. Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
14
 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
15
 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16
 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17
 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18
 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19
 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20
 Овьедо 31 6 9 16 24-48 27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 20:00 Атлетик – Осасуна - : -
21.04 20:00 Мальорка – Валенсия - : -
21.04 22:30 Жирона – Бетис - : -
21.04 22:30 Реал – Алавес - : -
22.04 20:00 Эльче – Атлетико - : -
22.04 21:00 Р. Сосьедад – Хетафе - : -
22.04 22:30 Барселона – Сельта - : -
23.04 20:00 Леванте – Севилья - : -
23.04 21:00 Р. Вальекано – Эспаньол - : -
23.04 22:30 Овьедо – Вильярреал - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 23
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 21
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 8
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 22 2 5
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 27 2 4
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 19 1 5
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости