Мостовой: «Как Захаряну получить прозвище «Царь»? Это невозможно»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил возможность хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна получить прозвище «Царь».

«Как Захаряну получить прозвище «Царь»? Это невозможно. Зачем? У него своя жизнь. Арсен молодой, еще есть время у него. Захаряну нужно залечить свои травмы. Как футболист он сильный. Все еще впереди», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой известен своим прозвищем «Царь», полученным во время выступления за «Сельту» в период с 1996 по 2004 год.

Захарян играет за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В составе команды россиянин провел 64 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

