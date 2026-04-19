Мостовой: «Как Захаряну получить прозвище «Царь»? Это невозможно»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил возможность хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна получить прозвище «Царь».
«Как Захаряну получить прозвище «Царь»? Это невозможно. Зачем? У него своя жизнь. Арсен молодой, еще есть время у него. Захаряну нужно залечить свои травмы. Как футболист он сильный. Все еще впереди», — сказал Мостовой «СЭ».
Мостовой известен своим прозвищем «Царь», полученным во время выступления за «Сельту» в период с 1996 по 2004 год.
Захарян играет за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В составе команды россиянин провел 64 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|31
|26
|1
|4
|84-30
|79
|
2
|Реал
|31
|22
|4
|5
|65-29
|70
|
3
|Вильярреал
|31
|19
|4
|8
|56-36
|61
|
4
|Атлетико
|31
|17
|6
|8
|51-32
|57
|
5
|Бетис
|31
|11
|13
|7
|45-38
|46
|
6
|Сельта
|31
|11
|11
|9
|44-40
|44
|
7
|Р. Сосьедад
|31
|11
|9
|11
|49-48
|42
|
8
|Хетафе
|31
|12
|5
|14
|27-32
|41
|
9
|Осасуна
|31
|10
|9
|12
|37-38
|39
|
10
|Жирона
|31
|9
|11
|11
|33-45
|38
|
11
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|37-48
|38
|
12
|Атлетик
|31
|11
|5
|15
|33-45
|38
|
13
|Р. Вальекано
|31
|8
|11
|12
|29-38
|35
|
14
|Валенсия
|31
|9
|8
|14
|34-46
|35
|
15
|Мальорка
|31
|9
|7
|15
|39-48
|34
|
16
|Севилья
|31
|9
|7
|15
|39-51
|34
|
17
|Алавес
|31
|8
|9
|14
|35-46
|33
|
18
|Эльче
|31
|7
|11
|13
|39-47
|32
|
19
|Леванте
|31
|7
|8
|16
|35-50
|29
|
20
|Овьедо
|31
|6
|9
|16
|24-48
|27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|20:00
|Атлетик – Осасуна
|- : -
|21.04
|20:00
|Мальорка – Валенсия
|- : -
|21.04
|22:30
|Жирона – Бетис
|- : -
|21.04
|22:30
|Реал – Алавес
|- : -
|22.04
|20:00
|Эльче – Атлетико
|- : -
|22.04
|21:00
|Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|22.04
|22:30
|Барселона – Сельта
|- : -
|23.04
|20:00
|Леванте – Севилья
|- : -
|23.04
|21:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|23.04
|22:30
|Овьедо – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|23
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|21
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|
|
Арда Гюлер
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|22
|2
|5
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|27
|2
|4
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|19
|1
|5
Новости