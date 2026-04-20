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20 апреля, 18:40

Арбелоа — об атмосфере в «Реале»: «У меня нет ощущения панибратства. У нас хорошие отношения»

Алина Савинова

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа доволен атмосферой в раздевалке мадридской команды. По словам специалиста, он находится в хороших отношениях с игроками.

«У меня нет ощущения панибратства. Думаю, у нас хорошие отношения. Я не понимаю футбол никак иначе. И это не означает, что вы не требовательны или не можете давить на них. Это отношения, которые нужно принять, будучи игроком. Даже в трудные моменты в раздевалке всегда царила позитивная атмосфера. Я считаю, что это успех, именно такой и должна быть раздевалка», — цитирует Арбелоа AS.

21 апреля «Реал» примет «Алавес» в матче чемпионата Испании. После 31 тура «сливочные» с 70 очками занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Барселоне» 9 баллов.

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Альваро Арбелоа
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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