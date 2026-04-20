Арбелоа — об атмосфере в «Реале»: «У меня нет ощущения панибратства. У нас хорошие отношения»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа доволен атмосферой в раздевалке мадридской команды. По словам специалиста, он находится в хороших отношениях с игроками.

«У меня нет ощущения панибратства. Думаю, у нас хорошие отношения. Я не понимаю футбол никак иначе. И это не означает, что вы не требовательны или не можете давить на них. Это отношения, которые нужно принять, будучи игроком. Даже в трудные моменты в раздевалке всегда царила позитивная атмосфера. Я считаю, что это успех, именно такой и должна быть раздевалка», — цитирует Арбелоа AS.

21 апреля «Реал» примет «Алавес» в матче чемпионата Испании. После 31 тура «сливочные» с 70 очками занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Барселоне» 9 баллов.

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