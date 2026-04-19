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19 апреля, 05:55

Симеоне после поражения от «Реал Сосьедад»: «Оно причиняет мне большую боль, «Атлетико» нужно было побеждать»

Павел Лопатко

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Реал Сосьедад» (2:2, 3:4 пен.) в финальном матче Кубка Испании.

«Прежде всего, я поздравляю соперника. Мы хорошо отреагировали на первый гол, но затем продолжили в низком темпе. Потом наступил перерыв, мы поговорили и изменили темп, играя так, как нужно было играть. Мы могли забить третий гол. Затем в дополнительное время у нас было по одному моменту. Мы очень хорошо конкурировали, но, к сожалению, пенальти оказались на их стороне.

Игроки приложили огромные усилия, но игра решилась в основное время — это был момент Джонни или Баэны, который нужно было реализовать. Но, как мы всегда говорим, у них была эта решительность, а у нас нет.

Трудно давать послания, потому что болельщикам нужны победы, а не послания. Остается только работать каждый день.

Я не думаю об «Арсенале». Это поражение причиняет мне большую боль, нам нужно было побеждать, но мы не смогли. То, как мы играем, придает мне большое спокойствие», — цитирует аргентинского специалиста Marca.

&laquo;Реал Сосьедад&raquo; выиграл у &laquo;Атлетико&raquo; в&nbsp;финале Кубка Испании.Четыре гола, серия пенальти и триумф «Реал Сосьедад». Баски справились с «Атлетико», у Захаряна первый трофей

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Диего Симеоне
ФК Атлетико
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 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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