Симеоне после поражения от «Реал Сосьедад»: «Оно причиняет мне большую боль, «Атлетико» нужно было побеждать»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Реал Сосьедад» (2:2, 3:4 пен.) в финальном матче Кубка Испании.
«Прежде всего, я поздравляю соперника. Мы хорошо отреагировали на первый гол, но затем продолжили в низком темпе. Потом наступил перерыв, мы поговорили и изменили темп, играя так, как нужно было играть. Мы могли забить третий гол. Затем в дополнительное время у нас было по одному моменту. Мы очень хорошо конкурировали, но, к сожалению, пенальти оказались на их стороне.
Игроки приложили огромные усилия, но игра решилась в основное время — это был момент Джонни или Баэны, который нужно было реализовать. Но, как мы всегда говорим, у них была эта решительность, а у нас нет.
Трудно давать послания, потому что болельщикам нужны победы, а не послания. Остается только работать каждый день.
Я не думаю об «Арсенале». Это поражение причиняет мне большую боль, нам нужно было побеждать, но мы не смогли. То, как мы играем, придает мне большое спокойствие», — цитирует аргентинского специалиста Marca.
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|И
|В
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0
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|0-0
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3
|Вильярреал
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|0
|0
|0-0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
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|0
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|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
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8
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -