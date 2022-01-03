Ферран Торрес поделился эмоциями от перехода в «Барселону»
Сегодня, 3 января, «Барселона» презентовала новичка команды Феррана Торреса.
«Переход в «Барселону» был моей мечтой. Мы знаем, каким клубом является этот клуб, его величие. Готов сделать все, чтобы вывести «Барселону» на то место, которое она заслуживает», — цитирует Торреса Mundo Deportivo.
Футболист также рассказал, что почти восстановился от травмы и в скором времени приступит к тренировкам с командой.
«Барселона» объявила о покупке Феррана Торреса у «Манчестер Сити» 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов. 21-летний испанец подписал контракт с сине-гранатовыми до конца сезона-2026/27.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю