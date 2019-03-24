Фанаты "Луго" скандировали пожелания смерти Зозуле

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля подвергся нападкам фанатов "Луго" в матче испанской сегунды, сообщает Аupaalba. Во время игры болельщики выкрикивали лозунг "Zozulia muérete", что переводится как "Зозуля, умри".

Нападающий провел на поле 90 минут, а его команда выиграла со счетом 3:0. Всего в сегунде он провел 26 матчей, в которых забил 7 мячей.

В 2017 году у Зозули уже был конфликт с испанскими фанатами. Болельщики "Райо Вальекано" выступили против его перехода из "Бетиса", несмотря на то, что арнедный контракт уже был подписан. Фанаты обвинили украинца в приверженности к фашистской идеологии. Под давлением болельщиков клуб был вынужден разорвать контракт с игроком.