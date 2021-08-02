Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» рассчитывает подписать новый контракт с Месси до 8 августа

17:23
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
Теги:

«Барселона» продолжает активную работу над подписанием нового контракта с нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

В каталонском клубе верят, что уладить все формальности и подписать новое соглашение удастся к 8 августа, когда состоится товарищеский матч за Кубок Жоана Гампера против «Ювентуса».

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек в конце июня 2021 года, стороны пока не продлили соглашение. Сообщалось, что они достигли договоренности о новом контракте, который будет рассчитан на пять лет. Футболист согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.

В прошедшем сезоне Месси провел 47 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
На Олимпиаде ожидается финал Россия — Украина. Глеб Бакши хочет привезти золото в Крым
Не дай бог Россия будет так «смело» играть с Хорватией, как «Ростов» — с «Зенитом»
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд