«Барселона» рассчитывает подписать новый контракт с Месси до 8 августа
17:23
«Барселона» продолжает активную работу над подписанием нового контракта с нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.
В каталонском клубе верят, что уладить все формальности и подписать новое соглашение удастся к 8 августа, когда состоится товарищеский матч за Кубок Жоана Гампера против «Ювентуса».
Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек в конце июня 2021 года, стороны пока не продлили соглашение. Сообщалось, что они достигли договоренности о новом контракте, который будет рассчитан на пять лет. Футболист согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.
В прошедшем сезоне Месси провел 47 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.
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