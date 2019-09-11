Черышев обратился к Марселино после его отставки

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пожелал удачи тренеру Марселино, уволенному из клуба сегодня. Новым главным тренером команды стал Альберт Селадес.

— Тренер, у меня никогда не будет достаточно слов, чтобы отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали, — написал россиянин в Instagram. — Вы принесли нам Кубок Испании, с вами мы играли в Лиге чемпионов, мы вместе преодолели множество испытаний. Я желаю и надеюсь, что в будущем у вас все будет хорошо, и в этом у меня нет никаких сомнений. Я ценю ваше доверие, несмотря на неудачные дни и мои травмы.

В этом сезоне Черышев провел 2 матча в чемпионате Испании, в которых результативными действиями не отметился.