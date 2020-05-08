8 мая 1979 года в Хихоне родился Луис Энрике Мартинес Гарсия. Сегодня главный тренер сборной Испании отмечает юбилей — ему исполняется 50 лет.

Луис Энрике является воспитанником академии «Спортинга» из Хихона. В 1991 году он перешел в «Реал», в составе которого стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Летом 1996 года Энрике на правах свободного агента пополнил состав принципиального соперника «сливочных» «Барселоны». После этого перехода в глазах болельщиков «Реала» футболист оказался предателем. С каталонской командой полузащитник все возможные трофеи в Испании, а также становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В качества тренера Луис Энрике вернулся в каталонский клуб в 2014-м и за три года дважды привел команду к чемпионству, трижды выиграл Кубок Испании, а также добился триумфа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Суперкубке Испании. В 2016-м он был признан лучшим тренером по версии ФИФА, так как «Барса» сделала «требл».

9 июля 2018 года Луис Энрике стал главным тренером сборной Испании. С марта 2019 года Луис Энрике передал руководство сборной в своему ассистенту, Роберту Морено, поскольку отсутствовал, переживая за больную остеосаркомой 9-летнюю дочку (в итоге девочка скончалась в августе). 19 июня 2019 года он официально покинул пост главного тренера сборной «по личным причинам». Оправившись от семейной трагедии 19 ноября Энрике вернулся на пост главного тренера национальной сборной, которая под руководством Морено квалифицировалась на Евро 2020.