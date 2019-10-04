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Бывший генеральный директор «Барселоны» может получить работу в «Валенсии»

17:10
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Бывший генеральный директор «Барселоны» Пеп Сегура моет занять аналогичную должность в «Валенсии». Нынешний директор «летучих мышей» Матеу Алемани находится в конфликте с владельцем клуба Питером Лимом, утверждает Cadena Sera.

По информации испанских СМИ, Лим постоянно вмешивается в работу Алемани, что не нравится последнему. Также генеральный директор был против увольнения главного тренера Марселино, которого именно он привел в клуб два года назад.

Сегура покинул «Барселону» прошедшим летом. Его решение было связано с уходом из клуба вице-президента Жорди Местре.

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