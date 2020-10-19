«Бока Хуниорс» подал в суд на «Барселону»

Президент «Бока Хуниорс» Амор Амеаль объявил, что обратился в суд из-за трансфера защитника Сантьяго Рамоса Минго в «Барселону». Переход 18-летнего уругвайца состоялся в феврале 2020 года.

— Мы подаем на «Барселону» в суд по делу Рамоса Минго, потому что считает, что у нас есть права, — приводит Marca слова Амеаля. — Произошедшее было варварским и оставило очень дурной вкус. Есть вещи, которых не должно происходить. У этого игрока был потенциал и, по имеющимся данным, он был огромным. Я не думаю, что «Барселона» возьмет игрока, у которого нет шансов, а вы?