"Барселона" – "Райо Вальекано": видеотрансляция матча в 20.30

В матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 9 марта, "Барселона" принимает "Райо Вальекано".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Барселона" – "Райо Вальекано" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Чемпионат Испании: турнирная таблица лиги 1, расписание и результаты игр