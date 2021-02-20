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Лидер ла лиги «Атлетико» проиграл дома «Леванте»

20:20
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«Атлетико» потерпел поражение в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Леванте» — 0:2. Команда Диего Симеоне прервала 11-матчевую серию без поражений, но сохранила лидерство в таблице. «Реал» отстает на 6 очков, «Барселона» — на 9, имя игру в запасе.

«Леванте» поднялся на восьмую строчку в таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

«Атлетико» — «Леванте» — 0:2 (0:1)

Голы: Моралес, 30 (0:1). Де Фрутос, 90+5 (0:2).

«Атлетико»: Облак, Фелипе, Хименес (Лемар, 54), Эрмосо, Лоди, Коке (Дембеле, 74), Кондогбья (Санчес, 61), Льоренте, Суарес, Корреа (Торрейра, 61), Жоау Феликс.

«Леванте»: Карденас, Дуарте, Коке (Клерк, 71), Везу, Тоньо (Сон, 71), Пьер, Рочина (Гомес, 62), Малса, Барди, Моралес (Вукчевич, 80), Леон (Де Фрутос, 62).

Предупреждения: Везу, 36. Карденас, 69. Коке, 70. Лемар, 70. Пьер, 90+1.

Судья: Мелеро Лопес.

20 февраля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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