Лидер ла лиги «Атлетико» проиграл дома «Леванте»
«Атлетико» потерпел поражение в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Леванте» — 0:2. Команда Диего Симеоне прервала 11-матчевую серию без поражений, но сохранила лидерство в таблице. «Реал» отстает на 6 очков, «Барселона» — на 9, имя игру в запасе.
«Леванте» поднялся на восьмую строчку в таблице.
Чемпионат Испании
Лига 1
24-й тур
«Атлетико» — «Леванте» — 0:2 (0:1)
Голы: Моралес, 30 (0:1). Де Фрутос, 90+5 (0:2).
«Атлетико»: Облак, Фелипе, Хименес (Лемар, 54), Эрмосо, Лоди, Коке (Дембеле, 74), Кондогбья (Санчес, 61), Льоренте, Суарес, Корреа (Торрейра, 61), Жоау Феликс.
«Леванте»: Карденас, Дуарте, Коке (Клерк, 71), Везу, Тоньо (Сон, 71), Пьер, Рочина (Гомес, 62), Малса, Барди, Моралес (Вукчевич, 80), Леон (Де Фрутос, 62).
Предупреждения: Везу, 36. Карденас, 69. Коке, 70. Лемар, 70. Пьер, 90+1.
Судья: Мелеро Лопес.
20 февраля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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