«Валенсия» без Черышева обыграла «Сельту»
«Валенсия» победила «Сельту» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник хозяев поля Денис Черышев пропустил матч из-за травмы.
Чемпионат Испании. Ла лига
24-й тур
«Валенсия» — «Сельта» — 2:0 (0:0)
Голы: Гамейро, 90+4 (1:0). Вальехо, 90+8 (2:0).
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Коррейа, Солер, Рачич (Вальехо, 81), Ли Кан Ин (Франсишку Феррейра, 90+7), Гомес, А.Бланко (Гамейро, 71).
«Сельта»: Р.Бланко, Араухо, Мальо, Мурильо, Кариколь, Суарес, Тапия, Феррейра (Вильяр, 67), Нолито (Бельтран, 90+1), Мина, Солари (Айду, 81).
Предупреждения: Нолито, 14. Мина, 31. Тапия, 53. Ли Кан Ин, 55. Хосе Гайя, 62.
Удаление: Р.Бланко, 64.
Судья: Писарро Гомес.
20 февраля. Валенсия. Стадион «Месталья».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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