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«Валенсия» без Черышева обыграла «Сельту»

22:33
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«Валенсия» победила «Сельту» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник хозяев поля Денис Черышев пропустил матч из-за травмы.

Чемпионат Испании. Ла лига

24-й тур

«Валенсия» — «Сельта» — 2:0 (0:0)

Голы: Гамейро, 90+4 (1:0). Вальехо, 90+8 (2:0).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Коррейа, Солер, Рачич (Вальехо, 81), Ли Кан Ин (Франсишку Феррейра, 90+7), Гомес, А.Бланко (Гамейро, 71).

«Сельта»: Р.Бланко, Араухо, Мальо, Мурильо, Кариколь, Суарес, Тапия, Феррейра (Вильяр, 67), Нолито (Бельтран, 90+1), Мина, Солари (Айду, 81).

Предупреждения: Нолито, 14. Мина, 31. Тапия, 53. Ли Кан Ин, 55. Хосе Гайя, 62.

Удаление: Р.Бланко, 64.

Судья: Писарро Гомес.

20 февраля. Валенсия. Стадион «Месталья».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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