«Эльче» обыграл «Эйбар»
«Эльче» победил «Эйбар» (1:0) в 24-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч забил Дани Кальво.
Чемпионат Испании. Ла лига
24-й тур
«Эльче» — «Эйбар» — 1:0 (1:0)
Гол: Кальво, 33.
«Эльче»: Бадиа, Барраган (Сифуэнтес, 86), Мохика (Хосема, 79), Верду, Кальво, Марконе, Ригони (Хосан, 62), Гути, Каррильо (Пере Милья, 79), Бойе (Мфулу, 86), Тете Моренте.
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 70), Бигас, Арбилья, Диоп (Гарсия, 70), Экспосито, Посо, Педро Леон (Инуи, 76), Кике Гарсия, Серхио Энрич (Муто, 57), Хиль.
Предупреждения: Верду, 42. Марконе, 53. Хиль, 90+2.
Судья: Кордеро Вега.
20 февраля. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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