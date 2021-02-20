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«Эльче» обыграл «Эйбар»

17:55
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«Эльче» победил «Эйбар» (1:0) в 24-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч забил Дани Кальво.

Чемпионат Испании. Ла лига

24-й тур

«Эльче» — «Эйбар» — 1:0 (1:0)

Гол: Кальво, 33.

«Эльче»: Бадиа, Барраган (Сифуэнтес, 86), Мохика (Хосема, 79), Верду, Кальво, Марконе, Ригони (Хосан, 62), Гути, Каррильо (Пере Милья, 79), Бойе (Мфулу, 86), Тете Моренте.

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 70), Бигас, Арбилья, Диоп (Гарсия, 70), Экспосито, Посо, Педро Леон (Инуи, 76), Кике Гарсия, Серхио Энрич (Муто, 57), Хиль.

Предупреждения: Верду, 42. Марконе, 53. Хиль, 90+2.

Судья: Кордеро Вега.

20 февраля. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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