Турция — Россия: прогноз Валерия Газзаева на матч Лиги Наций 15 ноября
Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Лиги Наций против сборной Турции.
— Матч с Молдавией был товарищеским. Мы должны и с проигрышей брать хорошее. Всегда нужно проводить анализ, — сказал Газзаев «СЭ». — Положительный момент прошедшего матча в том, что у нас участвовало четыре дебютанта, которые неплохо проявили себя. Пусть они играли против не самого сильного соперника, выступление за национальную сборную всегда очень волнительно. У каждого футболиста самая большая мечта — играть за сборную страны.
Матч был экспериментальный. Думаю, против турков выйдет совсем другой состав. Плюс по разным причинам некоторые футболисты не смогли участвовать в этом матче. Так что посыпать голову пеплом нет никакого смысла. (Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.