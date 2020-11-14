Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Лиги Наций против сборной Турции.

— Матч с Молдавией был товарищеским. Мы должны и с проигрышей брать хорошее. Всегда нужно проводить анализ, — сказал Газзаев «СЭ». — Положительный момент прошедшего матча в том, что у нас участвовало четыре дебютанта, которые неплохо проявили себя. Пусть они играли против не самого сильного соперника, выступление за национальную сборную всегда очень волнительно. У каждого футболиста самая большая мечта — играть за сборную страны.

Матч был экспериментальный. Думаю, против турков выйдет совсем другой состав. Плюс по разным причинам некоторые футболисты не смогли участвовать в этом матче. Так что посыпать голову пеплом нет никакого смысла. (Сергей Федоров)