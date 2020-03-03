Станислав Черчесов: «Жребий как жребий»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги жеребьевки Лиги наций. По ее итогам национальная команда в группе 3 лиги B встретится с Сербией, Турцией и Венгрией.

1-й тур пройдет с 3 по 5 сентября 2020-го. 2-й тур — 6-8 сентября.

— Жребий как жребий. С турками последнее время часто играем. Они нам попались и в прошую Лигу наций, — отметил Черчесов в эфире «Матч ТВ». — С венрами играли пару лет назад перед Кубком конфедераций. Они стали играть немного по-другому. Всех мы знаем.

— Там не только Турция и Венгрия. Это будет еще интересней?

— Я знаю-знаю. Нам не привыкать. Тем более, скоро мы будем с ними играть. В контрольном матче все наметим. Буудем готовиться и к чемпионату Европвы, и перед Лигой наций с ними сыграть полезно.

— Для вас в Лиге наций что самое главное?

— Вы меня сейчас спрашиваете, а впереди у нас большой турнир. Поэтому пока об этом не думаем. Жеребьевка прошла — мы знаем своих соперников. Чемпионат Европы закончится, тогда мы и будем концентрироваться на этом. Сейчас ничего конкретного сказать не могу.

— Один розыгрыш уже прошел. Для вас это начинание УЕФА оправдано?

— Я уже несколько раз отвечал на это. Могу повториться. Мне приятно. Это не контрольные или товарищеские матчи. Это турнир, который оплачивается. Федерация получает определенные суммы. Во-вторых это очки и соревновательный процесс. Самое главное — команды, которые выигрывают, могу попадать на большие турниры. В отборочных группах может что угодно случиться. А через Лигу наций можно получить еще шанс. Это важно

— Важно, что разыгрывается пару путевок на чемпионат мира?

— Я об этом и сказал. В отборочных турнирах — спринт. Одна осечка — и можно не достать соперника. Через Лигу наций, например сейчас, некоторые команды могут на чемпионат Европы попасть.

— Оценили изменения регламента?

— Нет, пока не оценил. Сегодня было обязательное мероприятие. Жеребьевку узнали. Теперь готовимся к чемпионату Европы.

— Скоро два контрольных матча. Что мы должны увидеть?

— Самое важное — оценить потенциал тех игроков, на которых мы рассчитываем. Они должны быть здоровы и готовы. Осталось четыре игры для подготовки. Надо выдавать максимум.