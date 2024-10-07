Максименко, Лунев, Тюкавин, Обляков и Литвинов не примут участия в сборе

Вратари Александр Максименко («Спартак») и Андрей Лунев («Динамо»), и полузащитники Иван Обляков (ЦСКА) и Руслан Литвинов («Спартак»), а также форвард Константин Тюкавин («Динамо») не примут участия в сборе национальной команды, сообщает пресс-служба РФС.

Голкипер красно-белых прибыл в расположение команды с травмой, после чего вернулся в клуб. Лунев вернулся в «Динамо» из-за перегрузочного состояния.

У Литвинова выявлено микроповреждение, а у Тюкавина и Облякова обнаружили ОРВИ.

Ранее стало известно, что команда проведет сбор на базе в Новогорске. В РФС заявили, что по-прежнему ждут ответа от сборной Пакистана, которая отказалась от игры с Россией из-за юридических сложностей.