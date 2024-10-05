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Сегодня, 16:00

Пакистан отказался играть с Россией. Сборная осталась без соперника на октябрь?

Сборная Пакистана отказалась от матча против России в октябре
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Флаг Пакистана и главный тренер сборной России Валерий Карпин
Сборная Пакистана отказалась играть с Россией.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Но в ноябре возможны варианты.

Пауза на матчи сборных стартует уже в понедельник, но национальная команда России, скорее всего, ни с кем не сыграет: сборная Пакистана, с которой был запланирован товарищеский матч, отказалась от него. Больше вариантов нет.

Что случилось

Пакистан отклонил предложение РФС провести контрольный матч между сборными. По словам менеджера по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола Мухаммада Яшала Мажара, пакистанцы получили предложение от РФС 23 сентября, но отказались из-за опасений не успеть обеспечить проведение игры. При этом азиатская команда готова сыграть с Россией в ноябре.

«Перенос игры с октября на ноябрь связан с тем, что многие игроки нашей сборной находятся за границей, и нашей федерации нужно достаточно времени, чтобы собрать команду и провести эффективную подготовку к этой товарищеской встрече», — передает слова Мажара Sport 24.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сбор может не состояться

При условии отсутствия соперника для товарищеского матча сбор национальной команды может не состояться. Некоторые источники уверяют, что решение об отмене созыва уже утверждено. «Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться футболистам? Нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу», — заявил «СЭ» экс-игрок сборной Андрей Аршавин.

Кто может подстраховать

Очевидных вариантов для соперников нет. Но, к примеру, готовность встретиться с Россией высказал глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария. Правда, эта команда тоже не сможет сыграть в октябре.

«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна. У нас запланированы две игры отборочного турнира Кубка африканских наций с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных. Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен», — приводит его слова Sport 24.

Среди возможных соперников команды Валерия Карпина называли сборные медиалиги или легионеров РПЛ. Однако такие варианты выглядят сомнительно. «РФС неинтересно играть со сборной медиалиги. Они считают, что мы низкого уровня. Это их мнение. Мы найдем с кем сыграть», — считает главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов.

С кем Россия сыграет в ноябре

Соперники на ноябрьский сбор пока тоже не обнародованы. Но, по данным «СЭ», РФС уже имеет договоренности на проведение двух товарищеских матчей в ноябрьскую международную паузу.

Одним из соперников с высокой долей вероятности станет команда Сирии. Оба матча в ноябре планируется провести в России: в Санкт-Петербурге и Сочи. Альтернативой Сочи является Волгоград.

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