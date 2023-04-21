Губерниев считает, что Карпину стоит быть погибче

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе Валерия Карпина в сборной России.

«Мне кажется, ему стоит быть чуть-чуть погибче. Я с большой симпатией отношусь к Валерию Георгиевичу, у нас хорошие отношения. Но его право и не проявлять гибкость как человека, который находится на хозяйстве, — цитирует Губерниева Metaratings.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. В марте этого года национальная команда в товарищеских матчах сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).