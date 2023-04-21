Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:30

Кафанов высказался о проблемах Лунева в «Байере»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию вокруг российского голкипера «Байера» Андрея Лунева.

«Лукаш Градецки (основной голкипер «Байера») уже себе сделал имя в этом клубе и заслужил такой авторитет, что у него есть право на ошибку. Даже не на одну, не на две и не на три. Получается так, что шанс сыграть у Андрея появляется тогда, когда Градецки играть не может по какой-то причине. Такой шанс появился, но в этот момент у Андрея была травма. Он сыграл один матч, «Байер» играл дома с «Аугсбургом» из нижней части таблицы, и пропустил два мяча. К Андрею не было никаких претензий по этому поводу, так бывает. В том матче «Байер» нанес более 20 ударов по воротам, а вратарь соперника сыграл, наверное, одну из лучших своих игр. Команда забила два мяча в контратаках, и Андрей сделал все, чтобы их предотвратить. В конце года Андрей уже говорил о желании уйти из «Байера», пусть даже это будет менее сильная и именитая команда. Главное — играть», — сказал Кафанов в интервью пресс-службе РФС.

Российский голкипер подписал контракт с «Байером» летом 2021 года. С того момента он провел 3 матча за команду, в которых пропустил 4 мяча. Его соглашение с немецким клубом завершается в конце сезона.

Источник: https://rfs.ru/news/217968
Андрей Лунев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Байер
Виталий Кафанов
4
0
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Фигуристка прыгала четверные в 11 лет, а теперь близка к уходу из спорта. Ультра-си ломают карьеры?
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов рассказал, почему Хайкин вернулся из Англии в Норвегию
Новости
RSS RSS
Все новости