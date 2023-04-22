Широков назвал правильным решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поддержал решение Российского футбольного союза об отказе от участия в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА).

«Думаю, решение отказаться от азиатского турнира правильное. Посередине лета играть — не думаю, что нам удобно. Лучше начать свой чемпионат пораньше и играть летом, а не зимой, как у нас любил предыдущий начальник», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.