Газизов о решении УЕФА: «Это было очень ожидаемо! Я расстроен»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«В целом это было очень ожидаемо. Остранение сборной от международного турнира и лишение российских клубов еврокубков — печальная новость для меня и всего нашего футбола, я расстроен», — сказал Газизов «СЭ».

В официальном пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций говорится, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.

Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций нынешнего сезона с вылетом в третий дивизион. Женская футбольная сборная России не сыграет на Евро-2022, ее место займет Португалия. Также заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 были отклонены.