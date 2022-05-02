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Журова о решении УЕФА: «Обижать геев — это неприемлемо, а выделять по национальному признаку — всегда пожалуйста»

Журова отреагировала на решение УЕФА отстранить российские клубы и сборные от международных турниров
Сергей Федоров
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решения УЕФА по полному отстранению российских клубов и сборных от международных турниров сезона-2022/23.

«Слова Чиферина, что спорт вне политики? Сейчас ничему нельзя верить, потому что есть определенные указания. Культура отмены распространяется на все. Если Достоевский с Пушкиным пострадали, то российский футбол точно пострадает. Отменяют даже богатую русскую культуру, а спортсменов так уж сто процентов. Считают, что бороться за права меньшинств, трансгендеров нужно, а поддаться русофобии — не то же самое. Когда обижают гей-сообщество — это неприемлемо, а выделять по национальному признаку — всегда пожалуйста. Удивительные вещи. Они сами себе противоречат, даже не замечают», — сказала Журова «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

Светлана Журова
УЕФА
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