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Сегодня, 11:43

Газзаев подвел итоги матча Россия — Бруней

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на разгромную победу сборной России над Брунеем (11:0) в товарищеском матче в Краснодаре.

«Играли команды: одна с 34-го места рейтинга ФИФА, другая со 184-го. Этим все сказано», — сказал Газзаев «СЭ».

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.
19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.
С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

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