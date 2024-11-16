Газзаев подвел итоги матча Россия — Бруней

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на разгромную победу сборной России над Брунеем (11:0) в товарищеском матче в Краснодаре.

«Играли команды: одна с 34-го места рейтинга ФИФА, другая со 184-го. Этим все сказано», — сказал Газзаев «СЭ».

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА