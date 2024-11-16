Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:31

Круговой — об уровне Чалова после перехода в ПАОК: «Федя каким был, таким и остался»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной России Данил Круговой поделился мыслями об игровой форме нападающего Федора Чалова после перехода в греческий ПАОК.

«Уровень Чалова не изменился, Федя каким был, таким и остался. Сейчас просто не очень игра идет, не та полоса, не забивает он. Жалко, конечно, парень он хороший, очень талантливый и интересный, я ему желаю только удачи», — цитирует Кругового ТАСС.

В товарищеском матче сборных России и Брунея (11:0) Чалов не отметился голевыми действиями.

26-летний футболист выступает за ПАОК с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету форварда 1 гол в 14 матчах за греческий клуб.

Источник: ТАСС
Данил Круговой
Федор Чалов
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Игнатова возмутилась поведением экс-солистки #2Маши на шоу Медведевой
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Сила убеждения: как робот помог взять в плен боевиков ВСУ
За сутки 4,5 тыс. человек подали заявки на программу «Время героев»
Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Москве 16-17 ноября
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Губерниев о голе Кривцова Брунею: «Из трех таких ударов один бы я тоже забил»

Газзаев подвел итоги матча Россия — Бруней

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости