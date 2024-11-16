Гаврилов считает, что сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы Бруней

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» отреагировал на разгромную победу сборной России над Брунеем (11:0) в товарищеском матче.

«Такое впечатление как будто сборная Брунея впервые увидела мяч. Результат говорит сам за себя. Для меня это несерьезно. Думаю, даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их», — сказал Гаврилов «СЭ».

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.