РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем исполкоме

Глава РФС Александр Дюков заявил, что союз обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

— Вы чувствуете со стороны российской футбольной общественности отголоски, что надо не ждать, потому что ситуация может затянуться, а переходить в АКФ?

— Еще несколько месяцев назад это было преждевременно и несвоевременно, то в настоящий момент эта та возможность, которую мы должны рассмотреть. Думаю, такую возможность мы рассмотрим на ближайшем исполкоме.

— Вы говорили с руководителем азиатской конфедерации об этом перед чемпионатом мира?

— Нет, я не говорил об этом. Знаете, это было был некорректно, потому что есть УЕФА. УЕФА считает нас членами европейской семьи. Кроме проведения официальных матчей наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем совместно все программы, они в том числе участвуют в финансировании наших проектов, образовательных программ. В этом случае с нашей стороны было бы некрасиво начинать какие-то переговоры через их голову, но при этом поездка в Катар использовалась для сверки наших позиций, и в том числе я заявил о том, что нам, конечно, очень важно в ближайшее время начать проводить официальные матчи. Потому что было два года ковида, сейчас отстранение. Если говорить о спортсменах, их век недолгий. Мы бы хотели, чтобы наши спортсмены имели возмещать проводить официальные матчи.

— На днях Валерий Карпин обронил фразу, что лучше пойти в Азию, чем играть товарищеские матчи. Как отнеслись к его словам?

— Мы все с вами понимаем. Безусловно лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиция многих членов исполкома и Валерия Георгиевича совпадает.

В феврале УЕФА и ФИФА из-за ситуации вокруг Украины отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.