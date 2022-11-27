Дюков назвал задачи Карпина в сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, какие задачи стоят перед главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— С какими соперниками ведутся переговоры?

— Есть предварительная договоренность с рядом сборных. Не хотелось бы называть конкретные сборные, потому что вы видите, что все достаточно быстро меняется. Давайте ближе к весне вернемся к этому вопросу.

— Алаев сказал, что не видел официального ответа от сборной Ирана. Почему матч не состоялся?

— Официального ответа мы не получили. неформально иранская федерация футбола дала знать, что у тренера поменялся подход и видение подготовительного этапа к чемпионату мира. Поэтому они не смогли сыграть в те даты, но подтвердили готовность сыграть с нами в следующем году.

— Нет ощущения усталости от большого количества матчей?

— Так получилось, что «Зенит» и «Спартак» оказались в одной группе, провели матч за Суперкубок. Но мы не увидели усталости у зрителей. Была полная арена. 52 тысячи зрителей — это много.

— Какие задачи стоят перед Валерием Карпиным после продления контракта?

— Задача — готовить команду. Она должна быть в тонусе, чтобы быть готовой в любой момент вернуться и начать проводить официальные матчи. Понятно, что мы начинаем строительство новой команды. У ноябрьских игр было несколько задач: одержать победы, порадовать зрителей качественным футболом, проверить молодых игроков. Скорее, мы выполнили третью. Мы посмотрели различных игроков. Игроки попадают в новую для себя обстановку. Главный тренер может понять, на что они способны. И в целом это важно для развития молодых игроков. В другой обстановке, где другое видение футбола — это полезно. Мы знаем, что Карпин хороший тренер.

— Есть мнение, что не стоит играть матчи сборной в марте, если будут такие же соперники. Вы согласны?

— Я так не считаю. Важно сохранить институт сборной. Мы должны сыграть.

— Кто может быть соперником сборной России в марте?

— У нас есть ряд договоренностей. Не хотелось бы называть конкретные имена. Вы видите, что все достаточно быстро меняется. Но переговоры о проведении матча ведутся.

— Ведутся ли переговоры с европейскими сборными?

— Мы будем работать над тем, чтобы кем-то из наших соперников были европейские команды. Безусловно, ведем переговоры.