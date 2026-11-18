Российские горнолыжники откроют международный сезон в Китае

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР), руководитель департамента горнолыжного спорта Елена Кузьмина сообщила, что первыми международными стартами сезона для российских горнолыжников станут соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Китае.

«Зимний международный сезон для нашей команды откроют старты под эгидой FIS в Китае, которые пройдут в первых числах декабря. Главная задача на первом этапе — планомерное возвращение на международную арену и набор рейтинговых очков FIS.

За последние почти пять лет состав сборной существенно омолодился: в команду пришли спортсмены, у которых еще нет опыта зарубежных стартов. Мы реалистично оцениваем ситуацию и не хотим форсировать события. Сейчас ключевая цель — улучшить позиции в мировом рейтинге, чтобы к концу этого или началу следующего сезона получать более выгодные стартовые позиции.

Тренерский штаб выстраивает подготовку поэтапно — с акцентом на психологическую адаптацию спортсменов перед переходом к стартам на этапах Кубка Европы, а в перспективе — и Кубка мира», — приводит слова Кузьминой пресс-служба ФЛССР.