Черчесов поздравил с днем рождения министра иностранных дел Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в Анталье поздравил с днем рождения министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«С удовольствием откликнулся на приглашение министра о встрече в день его рождения. Подарил ему на память футболку сборной России.

Вспомнили прошедшие матчи России и Турции, ЧМ-2018, а также обсудили многие вопросы, касающиеся наших стран. Пожелали дуг другу успехов и договорились встретиться еще», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.