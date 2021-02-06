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Черчесов поздравил с днем рождения министра иностранных дел Турции

17:15
Мевлют Чавушоглу (слева) и Станислав Черчесов. Фото Twitter
Мевлют Чавушоглу (слева) и Станислав Черчесов. Фото Twitter
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в Анталье поздравил с днем рождения министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«С удовольствием откликнулся на приглашение министра о встрече в день его рождения. Подарил ему на память футболку сборной России.

Вспомнили прошедшие матчи России и Турции, ЧМ-2018, а также обсудили многие вопросы, касающиеся наших стран. Пожелали дуг другу успехов и договорились встретиться еще», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

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