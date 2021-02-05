Черчесов настаивает на том, чтобы все игроки сборной привились

По информации «СЭ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов настаивает на том, чтобы всех игроков из обоймы сборной вакцинировали от ковида.

Он рассчитывает, что футболисты привьются в ближайшее время, чтобы успеть полностью завершить процедуру до мартовского сбора национальной команды. Тем не менее, источник «СЭ» утверждает, это лишь настоятельная рекомендация для игроков. Заставлять вакцинироваться или отцеплять кого-то из состава из-за отказа от прививки не будут.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне на данный момент прививаются первой зарегистрированной в стране вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава — «Спутником V».

(Севастиан Терлецкий)