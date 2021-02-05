Черчесов настаивает на том, чтобы все игроки сборной привились
12:34
По информации «СЭ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов настаивает на том, чтобы всех игроков из обоймы сборной вакцинировали от ковида.
Он рассчитывает, что футболисты привьются в ближайшее время, чтобы успеть полностью завершить процедуру до мартовского сбора национальной команды. Тем не менее, источник «СЭ» утверждает, это лишь настоятельная рекомендация для игроков. Заставлять вакцинироваться или отцеплять кого-то из состава из-за отказа от прививки не будут.
С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне на данный момент прививаются первой зарегистрированной в стране вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава — «Спутником V».
(Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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