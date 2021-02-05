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Черчесов настаивает на том, чтобы все игроки сборной привились

12:34
Станислав Черчесов. Фото "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото "СЭ"
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По информации «СЭ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов настаивает на том, чтобы всех игроков из обоймы сборной вакцинировали от ковида.

Он рассчитывает, что футболисты привьются в ближайшее время, чтобы успеть полностью завершить процедуру до мартовского сбора национальной команды. Тем не менее, источник «СЭ» утверждает, это лишь настоятельная рекомендация для игроков. Заставлять вакцинироваться или отцеплять кого-то из состава из-за отказа от прививки не будут.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне на данный момент прививаются первой зарегистрированной в стране вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава — «Спутником V».

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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