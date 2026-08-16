«Очень сложно назвать это полем». Юран не уступил Парфенову. Шестая победа «Нижнего». 6-й тур ФНЛ

Яркие события 6-го тура ФНЛ — в обзоре «СЭ».

Парфенов не поквитался с Юраном

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 6-й тур.

14 августа, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)

«Ротор» и «Урал» победителя не выявили. У тренеров этих команд — Дмитрия Парфенова и Сергея Юрана — своя история взаимоотношений. Особая.

В июле 2020 года «Урал» Парфенова дома проиграл «Химкам» Юрана в полуфинале Кубка России (1:3). Финал турнира, на секундочку, проходил в Екатеринбурге. То поражение обернулось для наставника «шмелей» увольнением.

В июне 2023-го «Родина» Парфенова уступила «Нижнему Новгороду» Юрана в стыковых матчах (0:3, 2:0) за право выступать в РПЛ.

Что ж, в августе 2026-го Дмитрию Владимировичу представилась возможность поквитаться с Сергеем Николаевичем. Не вышло.

Несмотря на крупную победу над «Уфой», Юран пошел на перестановки в составе. Прежде всего в атакующей линии. Секулич и Ишков остались в запасе, а Фуррье и Боков, организовавшие третий гол в прошлом туре, появились в старте.

Парфенов «отзеркалил» схему гостей, сыграв в три центральных защитника.

Неприятно удивило поле на «Волгоград-Арене» — тяжелое, с проплешинами. Качество газона сказалось на характере игры. Мало комбинаций, много длинных забросов и единоборств.

Первый тайм и вовсе получился малособытийным. Если бы не гол-красавец, то увиденное смело можно было бы назвать тягомотиной.

После ввода мяча из аута Эльдарушев выиграл борьбу на подступах к чужой штрафной, сделал скидку Симоняну, который без обработки метров с 20 с левой ноги пробил в дальний верхний угол! Селихов был бессилен. 31-летний атакующий хавбек мощно начал нынешний сезон: 2+4 в шести турах.

Чуть позже Трошечкин решился на плотный выстрел со средней дистанции. Мяч полетел верхом и по центру. Селихов не сплоховал.

Оказавшись в роли отыгрывающихся, гости потеряли еще и опытного центрального полузащитника. На 34-й минуте Байрамян из-за травмы уступил место на поле 18-летнему Бондареву.

В перерыве Юран не стал освежать атаку, дав еще немного времени проявить себя Фуррье и Бокову. И те буквально перед своими заменами на 60-й минуте успели принять участие в голевой атаке!

После длинной передачи из глубины Боков одним касанием вывел Малькевича один на один с Чагровым. Белорусский защитник пробил сильно, но почти по центру — голкипер потащил. Однако первым на добивании оказался Фуррье — 1:1.

Сравняв счет, гости полностью завладели инициативой. Юран бросил в бой Секулича и Ишкова. Подопечные Парфенова с трудом справлялись с давлением, а на 75-й минуте остались в меньшинстве.

Кордейро тонким пасом вспорол центр обороны волгоградцев. Секулич вываливался один на один с Чагровым, но был сбит Эмерсоном. Удаление.

Вообще бразильский легионер «Урала» почти в каждом туре демонстрирует свой высокий уровень футбольного интеллекта. Так, в одном эпизоде после передачи с фланга Лео остроумно пропустил мяч на набегавшего по бровке Карапузова. Но тот в итоге уперся в защитника и атаку не развил.

До финального свистка гости создали один опасный момент. Секулич пробил из-за пределов штрафной рядом со штангой. 1:1.

На пресс-конференции Юран посетовал на качество газона и пожурил судей:

— Здесь сложно что-то говорить по игре. Я сейчас вышел на поле — конечно, это ужасно. Причем для обеих команд. Футболистов нужно будет восстанавливать... Такой прекрасный стадион, болельщики, футбольный город! А поле... Даже в 90-е, по-моему, когда я играл, наверное, плюс-минус получше что-то было. Тяжело тут. На этом газоне проще разрушать, чем созидать.

В принципе, ожидали, что «Ротор» начнет первые минуты играть в простой футбол. Подбирать мячи, стараться атаковать. В итоге хозяева создали только один момент. Нелепый гол залетел. А потом мы взяли игру под свой контроль, сравняли, должны были дожимать. Но все опять упирается в поле. Не знаю, приезжает же комиссия, оценивает газоны... Очень сложно назвать это полем. Хотя, повторюсь, команды были в одинаковых условиях.

Есть вопросы и по судейству. Нужно было вторую желтую показывать защитнику «Ротора». Однозначный пенальти на Ишкове.

Дубль Цыпченко. Возвращение Окоронкво. Останется ли в «Челябинске» Пилипчук?

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 6-й тур.

15 августа, 13:30. Центральный (Челябинск)

«Торпедо» реабилитировалось после двух поражений кряду. Команда Александра Сторожука на выезде крупно выиграла у «Челябинска» Романа Пилипчука — 4:0.

Рулевой москвичей не решился включать в стартовый состав недавно восстановившегося от травмы Юшина. На скамейке встречу начал и новичок команды, бывший форвард «Краснодара-2» и тульского «Арсенала», лучший бомбардир ФНЛ сезона-2023/24 нигериец Окоронкво.

Дуэт форвардов с первых минут снова составили Каштанов и Цыпченко.

До перерыва хозяева не справились с угловыми черно-белых. Причем оба раза на ударных позициях оказывались прибегавшие в чужую штрафную защитники.

И если Бородин угодил в штангу, то Шевченко на 26-й минуте мощно головой пробил в правый от себя угол. Переверзев в отчаянном прыжке до мяча все же не дотянулся.

— Когда же нападающие черно-белых проснутся?! Когда же забьет Цыпченко? Пока оборона выручает «Торпедо» в атаке, — заметил в эфире комментатор матча.

Цыпченко проснулся после перерыва. И сразу «выстрелил» дуплетом. Да еще и в течение двух минут!

В начале второго тайма на поле появился Окоронкво и сразу показал, что после двух сезонов в Турции ему не придется привыкать к реалиям ФНЛ. Африканец классным пасом вывел на ударную позицию Цыпченко, который с довольно острого угла «прошил» голкипера — 0:2.

Хозяева пребывали в шоке. Иначе как объяснить то, что буквально тут же другой торпедовский нигериец — 19-летний Аджибона - в безобидной ситуации «накрыл» опытного Макарова, выстрелил с семи метров, но по центру. Переверзев среагировал, однако Цыпченко, опередив все того же Макарова, дослал мяч в сетку. 0:3.

У этого Торпедо» два равноценных состава! У Сторожука богатый выбор в линии нападения.

Вышедший на замену Юшин тоже поучаствовал в голе. После его подачи с углового арбитр посчитал, что Кертанов в своей штрафной уронил на газон Корнюшина. Окоронкво реализовал пенальти. 0:4.

Четвертое поражение «Челябинска» в сезоне. Причем второе крупное кряду. В прошлом туре подопечные Пилипчука в Волгограде были биты «Ротором» — 1:4. Сохранит ли свой пост 59-летний специалист, известный по работе в «Спартаке»?

— Вся ситуация последних недель психологически немного давила на нас. Не скажу, что мы плохо играли в предыдущих матчах, объективно не заслуживали тех поражений. Но футбол не всегда справедлив. Тот, кто владеет инициативой и создает моменты, в конечном итоге рано или поздно получает свое, — подчеркнул на пресс-конференции Сторожук.

«Нижний»: 6 из 6! 7-й гол Грулева

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 6-й тур.

15 августа, 17:00. Текстильщик (Иваново)

Мало кто сомневался в том, что «Нижний Новгород», одержавший пять побед в пяти играх, потеряет очки и в гостевой встрече с аутсайдером турнира «Текстильщиком».

А ивановцы взяли и едва не сотворили главную сенсацию этого тура.

Неприятности для команды Вадима Гаранина начались на 13-й минуте. После подачи углового Никитенков наказал за неразбериху Имамова (почему играл он, а не Медведев?) и центральных защитников.

А дальше подопечные Дмитрия Пятибратова обязаны были развивать преимущество. Один только Помалюк трижды простил гостей. Во втором случае он не попал в пустой угол после того, как Имамов ошибся на выходе. В третьем — голкипер нижегородцев наконец-то выручил свою команду, не позволив отличиться настырному Помалюку после великолепного паса Ищенко.

Мамаду Майга. Фото ФК «Нижний Новгород»

В перерыве Гаранин произвел две перестановки: Майга и Бобер вместо Тимофеева и Комиссарова.

И сын легенды «Крыльев Советов» Антона Бобра едва не отличился в начале второго тайма. Сместившись с правого фланга в центр, Иван мощно пробил под перекладину. Фадеев спас хозяев.

Подача углового привела к еще одному классному спасению Фадеева. Как Семен успел сложиться и вытащить мяч после удара головой Грулева в дальний нижний угол?! Браво!

«Нижний» обложил хозяев угловыми. Ивановцы выстояли и сами пару раз огрызнулись. Трибуны пришли в восторг, когда Симонов прокинул мяч между ногами Майга и плотно пробил в ближний угол — рядом со штангой!

И все-таки гости счет сравняли. Атаку разогнал Каккоев, подключил на правом фланге Калинского, который подал во вратарскую. Грулев перевисел двух оппонентов и послал мяч в правый от себя угол. Нового чуда в исполнении Фадеева зрители не увидели. 1:1. Седьмой гол экс-форварда «Динамо» в шести встречах.

Гаранин выпустил Сарвели, но тот не застал Фадеева врасплох выстрелом в ближний угол с дистанции.

Лидер турнира дожал аутсайдера на 86-й минуте. Один из лучших (если не лучший) игроков лиги Соколов сказал наконец-то свое веское слово. Продвинувшись к чужой штрафной, 23-летний атакующий хавбек стянул на себя защитников, выдержал паузу и выкатил мяч под удар Калинскому. 1:2!

А на третьей компенсированной минуте Соколов отличился сам. За счет дриблинга Артем «накрутил» трех соперников и с линии штрафной с правой пробил точно левый от себя угол. 1:3. Седьмое результативное действие футболиста в сезоне.

«Нижний» по-прежнему идет без потерь.

Матч в Сочи был перенесен из-за угрозы атаки БПЛА

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 6-й тур.

16 августа, 11:30. Фишт (Сочи)

Матч «Сочи» — «Волга» был перенесен с субботы на воскресенье в связи с объявлением беспилотной опасности в городе.

Место в воротах южан занял 20-летний Силев (дебют ФНЛ). 21-летний Дегтев, которого в последнее время активно сватают в московский «Спартак», не попал даже в заявку.

В запасе остался новичок команды — 30-летний форвард Шейдаев, в свое время подававший надежды в дубле «Зенита».

Применительно к этому матчу к «Сочи» как нельзя лучше подходит крылатая фраза: не было бы счастья, да не счастье помогло.

Во-первых, едва ли Игоря Осинькина порадовал перенос игры. В условиях плотного календаря у «Сочи» на день сократилось время для подготовки в выездному поединку с «Нефтехимиком» (встреча состоится 20 августа в Нижнекамске).

Во-вторых, уже на 17-й минуте травму получил Кузьмин и не смог продолжить игру. Его заменил Кайнов. Именно он и принес хозяевам победу, своевременно пробив головой после розыгрыша стандарта.

Гости могли сравнять счет, но Новиков из убойной позиции пробил точно в руки Силеву.

Впервые в сезоне «Сочи» выиграл два матча кряду. Южане поднялись на шестую строчку в таблице.

Последний матч 6-го тура «Спартак» (Кострома) — «Уфа» состоится в понедельник.