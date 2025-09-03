«Торпедо» сыграло вничью с «Уфой»

«Торпедо» в матче 8-го тура первой лиги дома сыграло вничью с «Уфой» со счетом 0:0.

Хозяева нанесли два удара в створ ворот соперника, уфимцы — четыре.

После этого матча «Торпедо» с 5 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, «Уфа» с 9 очками — на девятой строчке.