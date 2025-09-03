«Арсенал» одержал волевую победу над «СКА-Хабаровском»

Тульский «Арсенал» в матче 8-го тура первой лиги дома обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1.

На гол Ярослава Гребенкина хозяева ответили дублем Амура Калмыкова и мячом Игоря Горбунова.

После этого матча «Арсенал» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» с 9 очками — на 10-й строчке.