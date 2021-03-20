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«Спартак-2» и «Алания» сыграли вничью, Педро Роша забил гол

16:03

«Спартак-2» сыграл вничью с «Аланией» (3:3) в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ. Один из мячей в составе красно-белых забил бразилец Педро Роша.

«Алания» набрала 57 очков и занимает четвертое место. У «Спартака-2» 36 очков и 15-е место. В параллельном матче «Иртыш» обыграл «Волгарь» (1:0).

Олимп — ФНЛ

31-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (1:0)

Гол: Магадиев, 12.

«Иртыш»: Полетаев, Шакуро, Шмыков, Магадиев, Шлеермахер (Киреев, 69), Визнович (Сычевой, 90+2), Подоксенов (Котин, 90+3), Стеклов (Кербс, 79), Кротов, Киселев, Стефанович (Морозов, 88).

«Волгарь»: Саганович, Бердников, Журавлев (Емельянов, 84), Ведерников (Болонин, 46), Локтионов, Хомуха, Николаев (Агаларов, 61), Полубояринов, Мендель (Павлишин, 67), Погосов, Белоус (Юсупов, 46).

Предупреждения: Шакуро, 3. Локтионов, 30. Визнович, 32. Стефанович, 42. Николаев, 57. Агаларов, 70.

Судья: Чистяков (Азов).

20 марта. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».

«Спартак-2» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 3:3 (2:0)

Голы: Игнатов, 20 (1:0). Педро Роша, 41 (2:0). Магомедов, 49 (2:1). Гурциев, 60 (2:2). Шавлохов, 78 (2:3). Воропаев, 88 (3:3).

«Спартак-2»: Селихов, Воропаев, Гапонов, Миронов, Оганесян (Мельников, 75), Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Литвинов, Педро Роша.

«Алания»: Солдатенко, Багаев (Засеев, 46), Кокоев (Кочиев, 46), Бутаев (Суанов, 46. Дзахов, 82), Шавлохов, Качмазов, Хабалов, Магомедов, Хугаев (Гурциев, 53), Гиоргобиани, Хубулов.

Предупреждения: Кокоев, 17. Литвинов, 19. Качмазов, 33. Засеев, 73. Кочиев, 90. Хубулов, 90+3.

Удаление: Засеев, 74.

Судья: Амелин (Тула).

20 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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