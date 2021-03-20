«Спартак-2» и «Алания» сыграли вничью, Педро Роша забил гол
«Спартак-2» сыграл вничью с «Аланией» (3:3) в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ. Один из мячей в составе красно-белых забил бразилец Педро Роша.
«Алания» набрала 57 очков и занимает четвертое место. У «Спартака-2» 36 очков и 15-е место. В параллельном матче «Иртыш» обыграл «Волгарь» (1:0).
Олимп — ФНЛ
31-й тур
«Иртыш» (Омск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (1:0)
Гол: Магадиев, 12.
«Иртыш»: Полетаев, Шакуро, Шмыков, Магадиев, Шлеермахер (Киреев, 69), Визнович (Сычевой, 90+2), Подоксенов (Котин, 90+3), Стеклов (Кербс, 79), Кротов, Киселев, Стефанович (Морозов, 88).
«Волгарь»: Саганович, Бердников, Журавлев (Емельянов, 84), Ведерников (Болонин, 46), Локтионов, Хомуха, Николаев (Агаларов, 61), Полубояринов, Мендель (Павлишин, 67), Погосов, Белоус (Юсупов, 46).
Предупреждения: Шакуро, 3. Локтионов, 30. Визнович, 32. Стефанович, 42. Николаев, 57. Агаларов, 70.
Судья: Чистяков (Азов).
20 марта. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
«Спартак-2» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 3:3 (2:0)
Голы: Игнатов, 20 (1:0). Педро Роша, 41 (2:0). Магомедов, 49 (2:1). Гурциев, 60 (2:2). Шавлохов, 78 (2:3). Воропаев, 88 (3:3).
«Спартак-2»: Селихов, Воропаев, Гапонов, Миронов, Оганесян (Мельников, 75), Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Литвинов, Педро Роша.
«Алания»: Солдатенко, Багаев (Засеев, 46), Кокоев (Кочиев, 46), Бутаев (Суанов, 46. Дзахов, 82), Шавлохов, Качмазов, Хабалов, Магомедов, Хугаев (Гурциев, 53), Гиоргобиани, Хубулов.
Предупреждения: Кокоев, 17. Литвинов, 19. Качмазов, 33. Засеев, 73. Кочиев, 90. Хубулов, 90+3.
Удаление: Засеев, 74.
Судья: Амелин (Тула).
20 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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