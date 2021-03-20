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«Крылья Советов» победили брянское «Динамо», Сергеев забил в четвертом матче подряд

17:02
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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» из Брянска в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Второй мяч в составе самарцев провел Иван Сергеев. На счету форварда 27 голов в 28 играх лиги, он забивает в четырех играх подряд.

«Крылья» упрочили лидерство в таблице: их отрыв от идущего вторым «Оренбурга» составляет 6 очков.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

31-й тур

«Динамо» (Брянск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:0)

Голы: Голенков, 72 (0:1). Сергеев, 85 (0:2).

«Динамо»: Кузнецов, Луппа, Васильев, Дрогунов, Муромский (Радченко, 76), Баранов, Мараев, Рухайя, Пикатов (Новиков, 59), Данилин (Дибиргаджиев, 82), Держинский (Крючков, 67).

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Полуяхтов, Кабутов (Ежов, 63), Рикарду Алвеш (Прищепа, 83), Зиньковский (Комбаров, 87), Якуба (Смирнов, 90), Цыпченко (Голенков, 64), Сергеев.

Предупреждения: Рухайя, 41. Смирнов, 90+1.

Судья: Фролов (Москва).

20 марта. Брянск. Стадион «Динамо».

«Чертаново» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 2:2 (1:1)

Голы: Низамутдинов, 2 (0:1). Молтенинов, 6 (1:1). Козубаев, 67 (1:2). Молтенинов, 84 (2:2).

«Чертаново»: Абаев, Ляхов (Бартасевич, 68), Алексеев, Кутин, Гудков, Надольский (Рудковский, 70), Сулейманов, Тюменцев, Молтенинов (Савельев, 87), Пиняев (Левин, 85), Молчанов.

«Шинник»: Матюша, Поляков, Покидышев, Козубаев, Зинков, Бетюжнов, Самойлов (Игнатенко, 61), Маляров (Самсонов, 56), Игнатович (Носов, 82), Гонгапшев (Самодин, 63), Низамутдинов (Щадин, 79).

Предупреждения: Надольский, 53. Зинков, 68. Бартасевич, 80. Козубаев, 85.

Удаление: Поляков, 75.

Судья: Фисенко (Владивосток).

20 марта. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Текстильщик» (Иваново) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)

Гол: Уридия, 59.

«Текстильщик»: Смирнов, Макушкин, Обивалин, Фомин, Губочкин, Катрич (Мосейчук, 72), Батов, Маричев (Каменщиков, 46), Машуков (Агеев, 72), Горюшкин, Бачинский (Альшанский, 72).

«Нефтехимик»: Исупов, Потапов, Лелюкаев, Первушин, Калачев, Уридия (Артемчук, 80. Котик, 90+4), Хубаев, Петров, Кленкин (Ширяев, 90+1), Юшин, Галиулин (Семенов, 88).

Предупреждения: Маричев, 11. Батов, 55. Бачинский, 62. Фомин, 71. Кленкин, 82. Хубаев, 90.

Судья: Сухой (Люберцы).

20 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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