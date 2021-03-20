«Крылья Советов» победили брянское «Динамо», Сергеев забил в четвертом матче подряд
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» из Брянска в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Второй мяч в составе самарцев провел Иван Сергеев. На счету форварда 27 голов в 28 играх лиги, он забивает в четырех играх подряд.
«Крылья» упрочили лидерство в таблице: их отрыв от идущего вторым «Оренбурга» составляет 6 очков.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
31-й тур
«Динамо» (Брянск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:0)
Голы: Голенков, 72 (0:1). Сергеев, 85 (0:2).
«Динамо»: Кузнецов, Луппа, Васильев, Дрогунов, Муромский (Радченко, 76), Баранов, Мараев, Рухайя, Пикатов (Новиков, 59), Данилин (Дибиргаджиев, 82), Держинский (Крючков, 67).
«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Полуяхтов, Кабутов (Ежов, 63), Рикарду Алвеш (Прищепа, 83), Зиньковский (Комбаров, 87), Якуба (Смирнов, 90), Цыпченко (Голенков, 64), Сергеев.
Предупреждения: Рухайя, 41. Смирнов, 90+1.
Судья: Фролов (Москва).
20 марта. Брянск. Стадион «Динамо».
«Чертаново» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 2:2 (1:1)
Голы: Низамутдинов, 2 (0:1). Молтенинов, 6 (1:1). Козубаев, 67 (1:2). Молтенинов, 84 (2:2).
«Чертаново»: Абаев, Ляхов (Бартасевич, 68), Алексеев, Кутин, Гудков, Надольский (Рудковский, 70), Сулейманов, Тюменцев, Молтенинов (Савельев, 87), Пиняев (Левин, 85), Молчанов.
«Шинник»: Матюша, Поляков, Покидышев, Козубаев, Зинков, Бетюжнов, Самойлов (Игнатенко, 61), Маляров (Самсонов, 56), Игнатович (Носов, 82), Гонгапшев (Самодин, 63), Низамутдинов (Щадин, 79).
Предупреждения: Надольский, 53. Зинков, 68. Бартасевич, 80. Козубаев, 85.
Удаление: Поляков, 75.
Судья: Фисенко (Владивосток).
20 марта. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Текстильщик» (Иваново) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)
Гол: Уридия, 59.
«Текстильщик»: Смирнов, Макушкин, Обивалин, Фомин, Губочкин, Катрич (Мосейчук, 72), Батов, Маричев (Каменщиков, 46), Машуков (Агеев, 72), Горюшкин, Бачинский (Альшанский, 72).
«Нефтехимик»: Исупов, Потапов, Лелюкаев, Первушин, Калачев, Уридия (Артемчук, 80. Котик, 90+4), Хубаев, Петров, Кленкин (Ширяев, 90+1), Юшин, Галиулин (Семенов, 88).
Предупреждения: Маричев, 11. Батов, 55. Бачинский, 62. Фомин, 71. Кленкин, 82. Хубаев, 90.
Судья: Сухой (Люберцы).
20 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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