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Шишкин — о назначении Ари спортивным директором «Торпедо»: «Хороший футболист не значит хороший менеджер»

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Бывший защитник сборной России Роман Шишкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о назначении Ари на пост спортивного директора «Торпедо».

«Я хорошо знаю Ари как футболиста. Играл с ним в «Спартаке» и в «Краснодаре». У человека есть российский паспорт и по-русски он неплохо говорит. Да, наверняка здесь была связь с главным тренером Олегом Кононовым, и он поспособствовал этому переходу. Многие удивлены, почему именно он? На такой должности человек в любом случае должен соответствовать определенным критериям, иметь способности управленческого характера. Хороший футболист — не значит хороший менеджер», — сказал Шишкин «СЭ».

Ари занял должность спортивного директора автозаводцев 3 декабря.

По итогам 21 тура «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги с 43 очками.

(

Дарик Агаларов)

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Роман Шишкин
ФК Торпедо (Москва)
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Источник: Тетрадзе станет главным тренером «Уфы»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
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1.03 00:00
Енисей – Алания
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1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
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1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
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1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
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1.03 00:00
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