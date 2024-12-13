Шишкин — о назначении Ари спортивным директором «Торпедо»: «Хороший футболист не значит хороший менеджер»

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о назначении Ари на пост спортивного директора «Торпедо».

«Я хорошо знаю Ари как футболиста. Играл с ним в «Спартаке» и в «Краснодаре». У человека есть российский паспорт и по-русски он неплохо говорит. Да, наверняка здесь была связь с главным тренером Олегом Кононовым, и он поспособствовал этому переходу. Многие удивлены, почему именно он? На такой должности человек в любом случае должен соответствовать определенным критериям, иметь способности управленческого характера. Хороший футболист — не значит хороший менеджер», — сказал Шишкин «СЭ».

Ари занял должность спортивного директора автозаводцев 3 декабря.

По итогам 21 тура «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги с 43 очками.

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Дарик Агаларов)