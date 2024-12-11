Источник: Тетрадзе станет главным тренером «Уфы»
Российский тренер Омари Тетрадзе возглавит «Уфу», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 55-летний специалист подпишет контракт до конца сезона-2025/26. Он сменит на посту главного тренера уфимцев Евгения Харлачева.
Последним местом работы Тетрадзе был грузинский «Сабуртало», который он покинул в сентябре прошлого года. До этого он тренировал казахстанские «Тобол» и «Жетысу», а также «Енисей», «Химки», нижегородскую «Волгу» и «Анжи».
После 21 матча «Уфа» с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Источник: Metaratings
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|
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|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
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|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
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|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
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|21
|11
|3
|7
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|36
|
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|6
|12
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|
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|7
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|
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|7
|8
|6
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|29
|
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|10
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|
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|8
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|27
|
11
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|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
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|
18
|Тюмень
|21
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|16-35
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
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|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
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Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5
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