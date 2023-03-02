Григорян может возглавить «Кубань»
Бывший тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян может стать новым главным тренером «Кубани», сообщает Metaratings.ru. Он является одним из кандидатов на замену Андрею Сосницкому.
По информации источника, есть два возможных сценария развития событий: Сосницкий проведет два первых матча весенней части сезона с «Рубином» и «Аланией», после которых будет принято решение, или Григоряна могут назначить еще перед возобновлением сезона.
После 20 туров «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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12 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.03
|12:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|13:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|14:30
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|15:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|5.03
|16:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|17:30
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|6.03
|17:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|6.03
|17:30
|
Кубань – Рубин
|- : -
|6.03
|20:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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