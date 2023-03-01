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Адвокат Андрея Прядкина: «Заголовки из разряда «Топ-менеджер ФНЛ обвинен в том-то...» не соответствуют действительности»

Адвокат топ-менеджера ФНЛ Прядкина заявил, что условный срок его клиента за обман руководства «Тамбова» носит личный характер
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Адвокат топ-менеджера ФНЛ Андрея Прядкина Алексей Латышев прокомментировал для «СЭ» информацию о том, что его клиент получил условный срок за обман руководства «Тамбова».

«Единственное, что я могу вам прокомментировать, это то, что дело не касается профессиональной деятельности Прядкина Андрея Геннадьевича, а носит сугубо личный характер — между двумя физическими лицами, поэтому заголовки из разряда «Топ-менеджер ФНЛ обвинен в том-то...» не соответствуют действительности», — сказал Латышев «СЭ».

По версии суда, в период работы в клубе «Тамбов» Прядкин путем обмана, обещая определенные привилегии, получил от Худякова 900 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению.

ФК Тамбов
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Топ-менеджер ФНЛ Андрей Прядкин получил условный срок за обман руководства «Тамбова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 12:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 13:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 14:30
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 15:00
Родина – Шинник
 - : -
5.03 16:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
6.03 17:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
6.03 17:30
Кубань – Рубин
 - : -
6.03 20:00
Балтика – СКА-Хаб.
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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