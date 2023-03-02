Григорян: «Возглавить «Кубань» для любого тренера — честь»
Бывший тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал информацию о том, что может стать главным тренером «Кубани».«Конкретного предложения не было, в «Кубани» есть главный тренер. Если поступит? Возглавить «Кубань» для любого тренера — честь. У команды боеспособный состав, чтобы решить вопрос сохранения прописки в лиге», — цитирует Metaratings.ru Григоряна.
После 20 туров «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.03
|12:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|13:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|14:30
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|15:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|5.03
|16:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|17:30
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|6.03
|17:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|6.03
|17:30
|
Кубань – Рубин
|- : -
|6.03
|20:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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