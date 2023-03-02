Григорян: «Возглавить «Кубань» для любого тренера — честь»

Бывший тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал информацию о том, что может стать главным тренером «Кубани».

«Конкретного предложения не было, в «Кубани» есть главный тренер. Если поступит? Возглавить «Кубань» для любого тренера — честь. У команды боеспособный состав, чтобы решить вопрос сохранения прописки в лиге», — цитирует Metaratings.ru Григоряна.

После 20 туров «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков.