Василенко может стать новым тренером «Алании»
Российский специалист Олег Василенко может стать новым главным тренером «Алании», сообщает Metaratings.ru. Последним местом его работы был «Факел», который он покинул по ходу этого сезона.
По информации источника, владикавказский клуб уже провел переговоры с Василенко, но он не единственный кандидат на замену Зауру Тедееву. В руководстве рассчитывают на выход команды в РПЛ по итогам сезона.
«Алания» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|22
|13
|8
|1
|43-21
|47
|
2
|Рубин
|22
|12
|7
|3
|38-23
|43
|
3
|Алания
|22
|11
|7
|4
|38-24
|40
|
4
|Енисей
|22
|10
|8
|4
|32-24
|38
|
5
|СКА-Хаб.
|22
|9
|6
|7
|38-26
|33
|
6
|Волгарь
|22
|9
|6
|7
|24-21
|33
|
7
|Арсенал
|22
|9
|6
|7
|30-28
|33
|
8
|КАМАЗ
|22
|8
|8
|6
|27-23
|32
|
9
|Динамо Мх
|22
|7
|9
|6
|16-16
|30
|
10
|Шинник
|22
|8
|5
|9
|24-25
|29
|
11
|Нефтехимик
|22
|7
|7
|8
|19-20
|28
|
12
|Родина
|22
|7
|7
|8
|24-28
|28
|
13
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21-25
|26
|
14
|Велес
|22
|7
|2
|13
|21-36
|23
|
15
|Уфа
|22
|5
|6
|11
|20-30
|21
|
16
|Кубань
|22
|5
|5
|12
|20-25
|20
|
17
|Волга
|22
|3
|7
|12
|15-30
|16
|
18
|Краснодар-2
|22
|3
|5
|14
|15-40
|14
Результаты / календарь
1 тур
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13 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|- : -
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|- : -
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|- : -
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|- : -
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|20
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|20
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5
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