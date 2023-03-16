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Сегодня, 06:19

Василенко может стать новым тренером «Алании»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский специалист Олег Василенко может стать новым главным тренером «Алании», сообщает Metaratings.ru. Последним местом его работы был «Факел», который он покинул по ходу этого сезона.

По информации источника, владикавказский клуб уже провел переговоры с Василенко, но он не единственный кандидат на замену Зауру Тедееву. В руководстве рассчитывают на выход команды в РПЛ по итогам сезона.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/vasilenko-mozhet-vozglavit-alaniyu-klub-uvolil-tedeeva-235809/
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 22 13 8 1 43-21 47
2
 Рубин 22 12 7 3 38-23 43
3
 Алания 22 11 7 4 38-24 40
4
 Енисей 22 10 8 4 32-24 38
5
 СКА-Хаб. 22 9 6 7 38-26 33
6
 Волгарь 22 9 6 7 24-21 33
7
 Арсенал 22 9 6 7 30-28 33
8
 КАМАЗ 22 8 8 6 27-23 32
9
 Динамо Мх 22 7 9 6 16-16 30
10
 Шинник 22 8 5 9 24-25 29
11
 Нефтехимик 22 7 7 8 19-20 28
12
 Родина 22 7 7 8 24-28 28
13
 Акрон 22 5 11 6 21-25 26
14
 Велес 22 7 2 13 21-36 23
15
 Уфа 22 5 6 11 20-30 21
16
 Кубань 22 5 5 12 20-25 20
17
 Волга 22 3 7 12 15-30 16
18
 Краснодар-2 22 3 5 14 15-40 14
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34 тур
17.03 14:30
Енисей – Арсенал
 - : -
18.03 15:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
18.03 17:00
КАМАЗ – Рубин
 - : -
19.03 12:00
Уфа – Шинник
 - : -
19.03 16:00
Динамо Мх – Краснодар-2
 - : -
19.03 16:00
Кубань – Велес
 - : -
19.03 16:00
Волга – Алания
 - : -
19.03 17:30
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
19.03 18:00
Балтика – Акрон
 - : -
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Гедеон Гузина

Балтика

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Виталий Лисакович

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Рубин

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Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
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Артур Галоян

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 11
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Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Гедеон Гузина

Балтика

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Шинник

 20 1 2
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Велес

 20 1 1
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Балтика

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