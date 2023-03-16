Василенко может стать новым тренером «Алании»

Российский специалист Олег Василенко может стать новым главным тренером «Алании», сообщает Metaratings.ru. Последним местом его работы был «Факел», который он покинул по ходу этого сезона.

По информации источника, владикавказский клуб уже провел переговоры с Василенко, но он не единственный кандидат на замену Зауру Тедееву. В руководстве рассчитывают на выход команды в РПЛ по итогам сезона.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков.