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Аджоев — о победе «Арсенала»: «Эти три очка могут стать определяющими в дальнейшей борьбе»

Аджоев высказался о победе «Арсенала» над «КАМАЗом»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе над «КАМАЗом» в матче 17-го тура первой лиги (1:0).

«Набираем важнейшие три очка, они могут стать определяющими в дальнейшей борьбе. Очень ценная победа. Первый тайм получился хорошим с нашей стороны. Создали достаточно моментов у чужих ворот, много атаковали. Конечно, должны были забивать больше одного гола. После перерыва шансы были и у соперника, но самое главное, что мы выстояли и выиграли.

Левашов — герой матча? Все герои, все бились и старались. Он, безусловно, выручил команду в ключевых эпизодах, но он и должен это делать. Конечно, выиграли во многом благодаря ему. Это бесспорно. Нереализованные моменты у Луценко в первом тайме? Самое главное, что эти моменты у него есть. Это важнее. Он все делает правильно, свои голы непременно забьет и обязательно поможет нам. Его вклад в сегодняшнюю победу тоже значительный», — сказал Аджоев «СЭ».

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Арсенал 1
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ТБ 2.5

31%

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19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
0
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И В Н П +/- О
1
 Алания 17 10 5 2 34-17 35
2
 Балтика 17 8 8 1 30-20 32
3
 Рубин 17 8 6 3 31-21 30
4
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
5
 Арсенал 17 8 4 5 25-19 28
6
 КАМАЗ 17 7 6 4 22-15 27
7
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
8
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
9
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
10
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
11
 Динамо Мх 17 5 7 5 13-14 22
12
 Акрон 17 4 8 5 18-23 20
13
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
14
 Родина 17 4 5 8 14-22 17
15
 Велес 17 5 1 11 13-29 16
16
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 17 1 6 10 11-26 9
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СКА-Хаб. – Шинник
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Уфа – Нефтехимик
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Енисей – Кубань
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6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 0 : 2
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Акрон – Велес
 3 : 0
6.11 15:00
Родина – Волга
 2 : 1
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Динамо Мх – Рубин
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