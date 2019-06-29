Адиев планирует взять небольшую паузу в карьере

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев не смог довориться о работе и намерен взять паузу.

- У меня были предложения по работе из России и ближнего зарубежья. Но не сошлись в некоторых нюансах, поэтому решил взять небольшую паузу, - цитируют "РИА "Новости" Адиева.

Махачкалинская команда по итогам сезона-2018/19 покинула РПЛ и из-за финансовых трудностей не сыграет в Олимп-Первенстве ФНЛ-2019/20. 41-летний специалист возглавил "Анжи" 4 июня 2018 года, но по окончании прошлого сезона покинул клуб.