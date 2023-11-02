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Сегодня, 00:12

Зиньковский: «Начали сдерживать Соболева? Он парень нервный. Мог и вторую желтую заработать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, почему пришлось сдерживать нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:3). На 83-й минуте Соболев забил гол, но он был отменен.

«Начали сдерживать Соболева? Не видел, но он парень нервный немного. Мог и заработать вторую желтую в этом моменте. Эмоции. Я посмотрел пенальти Соболева. Тяжелый момент. Вроде половина ноги была за мячом, показалось что не коснулся. Может, проскользнула. На самом деле интересно. Думаю, многие будут разбирать этот момент», — сказал Зиньковский.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). Соболев сделал все для «Спартака» и Абаскаля. Но у красно-белых всего одна победа в шести матчах
Александр Соболев
Антон Зиньковский
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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