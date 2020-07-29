КДК РФС вынес решение по финальному матчу Олимп-Кубка России «Зенит» — «Химки» (1:0).

За нарушение Регламента возобновления Тинькофф РПЛ и Олимп-Кубка России оба клуба получили по 50 тысяч тысяч рублей штрафа. «Зенит» дополнительно оштрафован на 100 тысяч за скандирование болельщиками нецензурных выражений.

Единственный мяч в финале на 84-й минуте забил с пенальти Артем Дзюба.