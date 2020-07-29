«Зенит» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам финала Кубка России, «Химки» — на 50 тысяч
18:56
КДК РФС вынес решение по финальному матчу Олимп-Кубка России «Зенит» — «Химки» (1:0).
За нарушение Регламента возобновления Тинькофф РПЛ и Олимп-Кубка России оба клуба получили по 50 тысяч тысяч рублей штрафа. «Зенит» дополнительно оштрафован на 100 тысяч за скандирование болельщиками нецензурных выражений.
Единственный мяч в финале на 84-й минуте забил с пенальти Артем Дзюба.
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