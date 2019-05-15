Юрий Семин: "Матч с "Ростовом" был очень тяжелым"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин - об ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова" (2:0)

- Сильно ли повлиял гол перед перерывом? Гол всегда играет большую роль, особенно когда его забиваешь первым, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы получили преимущество и хорошо им воспользовался. Жамалетдинов хорошо играл. как и все, по заданию, дисциплинированно. Мы играли на результат, матч был очень тяжелый, "Ростов" оказывал давление, особенно на стандартах. Почему спорил с арбитром? Это игровой момент. Если гол отменен из-за офсайда после ВАР, то почему боковой не поднял флажок?